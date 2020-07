I cartelli della pista ciclabile di via Roma a Olbia.

Non c’è pace per la futura pista ciclabile di Olbia. Nelle prime ore della mattinata era stata posizionata la segnaletica verticale nella zona di via Roma e dopo poche ore è stata prontamente oscurata. I cartelli, infatti, segnalavano l’accesso ad una pista ciclabile non ancora operativa. Il che poteva comportare che qualche ignaro ciclista imboccasse via Roma e le vie limitrofe contromano.

Una situazione denunciata dal consigliere del movimento 5 Stelle Roberto Firinaiu, che si era accorto del problema dopo che si era trovato a transitare nella zona di Sa Rughe. Alla richiesta di procedere con l’oscuramento dei cartelli, il Comune ha risposto con un immediato sopralluogo, decidendo che era meglio prendere tempo coprendo la segnaletica, in attesa che tutto venga definito.

