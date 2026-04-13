Olbia, Casa Silvia convoca i soci per l’assemblea ordinaria

L’assemblea dell’associazione Casa Silvia.

L’associazione Casa Silvia di Olbia ha convocato per il 18 aprile l’assemblea ordinaria dei soci, un momento fondamentale di partecipazione e condivisione per tutti i volontari coinvolti nelle attività. L’incontro si terrà presso la sede dell’associazione in via Bazzoni Sircana, alle ore 17:30.

All’ordine del giorno figurano temi centrali per la vita dell’associazione, come l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e la previsione per il 2026, passaggi essenziali per garantire trasparenza e programmazione delle future iniziative. Non mancherà lo spazio dedicato alle “varie ed eventuali”, occasione per dare voce a proposte, idee e osservazioni dei soci.

L’assemblea rappresenta non solo un adempimento formale, ma anche un’importante opportunità di confronto e crescita collettiva. Per questo motivo, tutti i soci sono invitati a partecipare attivamente. A conclusione dell’incontro, è previsto un momento conviviale con un piccolo rinfresco offerto dai volontari, a sottolineare lo spirito di comunità e collaborazione che contraddistingue l’associazione.

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