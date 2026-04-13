Olbia, Casa Silvia convoca i soci per l’assemblea ordinaria

Casa Silvia

13 Aprile 2026

di Giovanna Biddau

L’assemblea dell’associazione Casa Silvia.

L’associazione Casa Silvia di Olbia ha convocato per il 18 aprile l’assemblea ordinaria dei soci, un momento fondamentale di partecipazione e condivisione per tutti i volontari coinvolti nelle attività. L’incontro si terrà presso la sede dell’associazione in via Bazzoni Sircana, alle ore 17:30.

All’ordine del giorno figurano temi centrali per la vita dell’associazione, come l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e la previsione per il 2026, passaggi essenziali per garantire trasparenza e programmazione delle future iniziative. Non mancherà lo spazio dedicato alle “varie ed eventuali”, occasione per dare voce a proposte, idee e osservazioni dei soci.

L’assemblea rappresenta non solo un adempimento formale, ma anche un’importante opportunità di confronto e crescita collettiva. Per questo motivo, tutti i soci sono invitati a partecipare attivamente. A conclusione dell’incontro, è previsto un momento conviviale con un piccolo rinfresco offerto dai volontari, a sottolineare lo spirito di comunità e collaborazione che contraddistingue l’associazione.

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