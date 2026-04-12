Il meteo del 13 aprile a Olbia e in Gallura

Il meteo di lunedì 13 aprile a Olbia.

Una giornata caratterizzata da condizioni meteo instabili è prevista su Olbia per lunedì 13 aprile. Secondo le previsioni, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con deboli precipitazioni che interesseranno il territorio nelle ore centrali, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della serata, quando sono attese schiarite.

Le stime indicano un accumulo complessivo di circa 10 millimetri di pioggia. Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno su livelli contenuti, con una massima che dovrebbe raggiungere i 17 gradi e una minima intorno ai 13 gradi. Le condizioni dei venti saranno sostenute sin dalle prime ore del giorno, con correnti provenienti da Nordest al mattino. Nel pomeriggio è previsto un cambiamento nella direzione, con venti che soffieranno da Nord-Nordovest mantenendo un’intensità tesa. Anche il mare risulterà mosso per l’intero arco della giornata, in linea con il quadro meteorologico generale che interesserà l’area.

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