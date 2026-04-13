Futuro Nazionale sbarca in Gallura, nominato il coordinatore

Il coordinatore di Futuro Nazionale in Gallura.

Futuro Nazionale ha ufficializzato la nomina del dottor Marco Albano a responsabile della fase costituente per la provincia della Gallura Nord-Est Sardegna. La decisione è stata assunta dal coordinatore nazionale del movimento, Massimiliano Simoni, d’intesa con il presidente generale Roberto Vannacci e su indicazione del responsabile regionale per la Sardegna, Gianluca Dessì, nel rispetto delle previsioni statutarie del partito.

Secondo quanto comunicato, la nomina si inserisce nel percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale, finalizzato al consolidamento della presenza organizzativa del movimento in Sardegna e al rafforzamento delle strutture locali, con particolare attenzione alla valorizzazione delle realtà del territorio gallurese. Nel commentare la designazione, Albano ha espresso soddisfazione e senso di responsabilità, sottolineando come l’incarico rappresenti un impegno orientato alla costruzione di un percorso politico strutturato e condiviso. L’obiettivo, ha spiegato, sarà favorire la crescita del movimento e contribuire alla tutela e alla valorizzazione degli interessi del territorio.

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