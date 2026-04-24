Musica e arte alle ex casermette di Olbia: l’iniziativa del De Andrè

Una giornata dedicata all’arte e alla musica alle ex casermette di Olbia.

Una giornata dedicata all’arte, alla musica e al confronto tra generazioni ha animato le ex casermette di via Mameli, a Olbia, grazie all’iniziativa promossa dal Liceo Artistico “Fabrizio De André” insieme ai suoi studenti.

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L’evento alle ex casermette di Olbia.

L’evento, iniziato alle 10 del mattino, ha proposto un programma ricco e articolato, capace di coinvolgere il pubblico in diverse forme espressive. Spazio alla creatività con una mostra d’arte e dimostrazioni pratiche, affiancate da workshop e momenti formativi. Tra questi, il corso sulla gestione di un service curato da Rmusic Events Sardinia, che ha offerto ai partecipanti uno sguardo concreto sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Non sono mancati momenti di riflessione su temi attuali. Particolarmente partecipato il confronto sui corpi che sfuggono agli standard sociali, con gli interventi di Galaxia e Chiaralascura, così come il dibattito sul rapporto tra gaming e conflitto, guidato da Enzo Di Ciaccio.



Nel pomeriggio, a partire dalle 16, la manifestazione ha lasciato spazio alla musica dal vivo, con una scaletta ricca di esibizioni. Sul palco si sono alternati studenti e docenti del liceo, tra cui Lux e Desmo, Nike e Anarkia, e la docente e cantante Sista Heart, che ha condiviso con i ragazzi messaggi intensi e motivazionali. Presenti anche i gruppi Warsawia e Daira Lenz. A completare il programma musicale, numerosi artisti del territori. Il duo Simo & Sere, i Purple Drip, i Red Rose, i Terranova e, in chiusura, i Rasmarco.

L’iniziativa.

Un’iniziativa che ha trasformato per un giorno le Casermette di Olbia in un luogo di incontro e condivisione, confermando il valore di eventi culturali capaci di mettere al centro giovani, le loro idee e il loro talento. Una vera boccata d’aria fresca per la città, nel segno dell’arte come strumento di dialogo e crescita collettiva.

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