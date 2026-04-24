Educazione stradale a Berchidda, lezione con vigili e carabinieri

La lezione di educazione stradale a Berchidda.

Il 22 aprile, gli alunni delle scuole locali sono stati protagonisti di una importante lezione di educazione stradale, un’iniziativa che mira a gettare le basi per un comportamento responsabile e consapevole sulla strada.

LEGGI ANCHE: Nuova candidatura per Andrea Nieddu alla guida di Berchidda.

L’iniziativa si è distinta per il prezioso coinvolgimento congiunto degli operatori della Polizia locale e dei militari della locale stazione dei carabinieri. La loro presenza si è tradotta in un’azione pedagogica concreta e vicina ai cittadini più giovani. Attraverso l’uso di un linguaggio adatto alle diverse fasce d’età, hanno trasmesso con efficacia e chiarezza le norme fondamentali del Codice della Strada. Temi cruciali come il rispetto della segnaletica, l’importanza del corretto attraversamento pedonale e l’uso dei dispositivi di sicurezza sono stati esposti in modo interattivo e coinvolgente.

La lezione ha saputo coniugare sapientemente gli aspetti teorici con dimostrazioni pratiche e momenti di dialogo, permettendo ai bambini di immedesimarsi in diverse situazioni e di comprendere l’importanza di ogni singola regola per la tutela della propria e altrui incolumità. L’approccio impersonale scelto per l’iniziativa ha favorito un clima di rispetto e di ascolto, eliminando barriere e permettendo agli alunni di avvicinarsi alle forze dell’ordine con fiducia e spirito di collaborazione.

Iniziative di questo tipo sono essenziali per costruire una società in cui la sicurezza stradale sia vissuta come un valore condiviso e non solo come un insieme di obblighi. L’educazione alla strada nelle scuole è un investimento a lungo termine che mira a formare conducenti, ciclisti e pedoni più responsabili domani. La lezione tenutasi a Berchidda rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, dimostrando come un impegno comune possa generare una maggiore consapevolezza e promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui