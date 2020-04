La crisi del coronavirus a Olbia.

La crisi del coronavirus non si è fatta sentire solo sulle famiglie senza stipendio e con lavori saltuari, ma anche su chi, pur lavorando regolarmente faceva fatica ad arrivare a fine mese, districandosi tra le mille spese quotidiane. È il caso di una coppia di Olbia, che si ritrova adesso nella situazione di non avere i soldi per fare la spesa. Lei è una commessa part time in cassa integrazione, che vedrà l’accredito di quello che le spetta, verosimilmente, solo ad inizio maggio.

Lui è un operaio, che ha potuto continuare a lavorare in queste settimane e ha percepito lo stipendio. Ma tra le rate dell’auto da pagare, il mutuo ed un’improvvisa visita dal dentista, il conto corrente si è prosciugato. Avrebbero potuto chiedere la sospensione del mutuo, è vero. Ma l’istituto, un grosso gruppo bancario nazionale, da quando è scoppiata l’emergenza non risponde al telefono e alle mail.

“Così non siamo riusciti a sospendere le rate e adesso siamo senza soldi per fare la spesa – si sfoga la donna -. Non possiamo chiedere i buoni spesa, perchè mio marito lavora, ma non abbiamo i soldi, perchè abbiamo onorato i pagamenti e la mia cassa integrazione arriverà tra settimane”.

