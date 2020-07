Il centro di Olbia quest’estate.

Come in una bellissima sera d’estate. Come nelle migliori occasioni. Al ritmo di musica e trascinati dalle luci del centro di Olbia, con quella voglia di passeggiare e respirare a pieni polmone l’aria aperta, che l’obbligo delle mascherine per alcuni mesi ci aveva fatto dimenticare.

Un vero serpentone di gente ha riempito ieri sera piazza Regina Margherita e Corso Umberto. E fermiamo subito le polemiche. Qui il tema non è il rispetto delle distanze imposto dalla legge in questo periodo post Covid o se bisognava indossare le protezioni.

Il tema è il bello di rivedere Olbia viva, in quest’estate così singolare, anche senza grandi eventi, senza i concerti che ci avevano fatto emozionare lo scorso anno. Un grande messaggio di ritrovata unione ed il senso che si possa rendere attraente la città, ogni tanto, anche con poco.

