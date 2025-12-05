Centro storico senz’acqua a Olbia, ecco quando e perché

Il centro storico di Olbia resterà senz’acqua.

Mercoledì 10 dicembre ad Olbia, nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione e potenziamento delle reti idriche, i tecnici di Abbanoa realizzeranno il collegamento di un nuovo tratto alla rete esistente in via Corelli, all’altezza dell’incrocio con via Stromboli e via Tienanmen. Contestualmente saranno dismesse le vecchie condotte ormai obsolete, nell’ottica di migliorare l’efficienza del servizio idrico cittadino.

L’intervento, previsto dalle 8:15 alle 18, potrebbe determinare cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nel centro storico, nella zona di via Barcellona con le traverse limitrofe e lungo corso Vittorio Veneto e traverse adiacenti. I tecnici cercheranno di contenere al minimo i disagi e di anticipare la ripresa del servizio qualora i lavori si completassero in anticipo.

Il gestore invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento del ripristino, l’acqua potrebbe apparire torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte, fenomeno destinato a risolversi rapidamente.