Risse e violenze in centro, i socialisti di Olbia: “Come Arancia Meccanica”

Nuovi attacchi politici sull’ondata di violenze in centro a Olbia.

Ancora allarme per la situazione di degrado nel centro storico di Olbia, preso di mira da furti e risse. L’allarme sicurezza in città è molto forte e se ne parlerà anche domani 28 giugno durante il Consiglio comunale a Olbia.

La denuncia arriva anche dal Partito Socialista di Olbia. “La situazione generale da tempo ha assunto connotati di degrado sempre più preoccupanti – dice Arrigo Delaria -. Oltre ai numerosi furti e agli altri episodi delittuosi, si evidenzia come al centro città si susseguano risse in pieno giorno, anche con armi improprie, come nell’aggressione di qualche giorno fa in via Giuseppe Garibaldi e l’ultima, in ordine di tempo, in piazza Giacomo Matteotti; spesso con modalità simili a quelle delle grandi città metropolitane italiane, con fenomeni di disagio sociale che sfociano in violenza

proprio nel cuore della città”.

“La situazione di disagio sociale è per Noi Socialisti e per tutta la collettività un campanello d’allarme – prosegue – frutto di una vita moderna sempre più complicata dalla quale alcuni individui cercano una via di fuga in stile Arancia Meccanica. Non si può mettere la testa sotto la sabbia davanti ad un sempre più crescente degrado sociale (sofferto da parte di cittadini di ogni età ed origine), accompagnato dal frequente e preoccupante abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, fatti incontestabili giacché sotto gli occhi di tutti”.

I socialisti denunciano una situazione di un non più celato malessere sociale, preoccupati per le ripercussioni sia sulla qualità di vita degli olbiesi che sull’immagine della città di Olbia. “Il fenomeno di questa insensata violenza fisica contro le persone e le cose è stato portato all’attenzione della comunità da parte dei cittadini stessi – aggiunge – i quali, dopo essersi organizzati nel Comitato di Quartiere del Centro Storico, hanno più volte chiesto opportuni interventi alle Istituzioni preposte”.

Anche il partito lamenta il silenzio dell’amministrazione comunale. “Pertanto, nell’immediato, il PSI sollecita un fermo intervento sia del sindaco che del Prefetto al fine di mettere in campo ulteriori risorse per il rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine sul territorio – conclude – in particolare nelle ore notturne, dimodoché si possa efficacemente garantire la sicurezza urbana. Ciò premesso, con la presente il PSI chiede formalmente a tutte le autorità preposte che siano prese tutte quelle misure ed accorgimenti volti ad arginare il fenomeno su descritto e che possano alleviare il degrado sociale presente in città. Ritengo che sia opportuna una seria analisi della situazione, perché solo con l’impegno di tutti si possono trovare soluzioni atte ad affrontare il degrado del centro storico di Olbia così da evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui