Il presidio di Cgil a Olbia.

Si è tenuto a Olbia alle 10 il sit-in della Cgil Gallura a Olbia contro gli attacchi di alcuni esponenti di Forza Nuova alla sede centrale a Roma, durante la manifestazione no green pass di ieri.

“Il presidio in contemporanea con l’Assemblea Nazionale convocata dal nostro Segretario Maurizio Landini. Chiudiamo una mattinata di grande partecipazione vera – ha detto la segretaria Luisa di Lorenzo -, sentita e significativa con la convinzione che la nostra mobilitazione in difesa della democrazia continua con maggior forza e maggior vigore. Un grazie sentito a tutte e tutti compagne e compagni e a quante oggi si sono uniti a noi in un momento così doloroso per la nostra organizzazione.

“L’offesa subita dal mondo del lavoro merita una risposta forte e corale. Grazie quindi anche ai politici del territorio che con la presenza o con sms ci hanno mostrato la loro solidarietà mentre profondo rammarico per un assordante silenzio da parte della giunta regionale, il presidente in primis. La nostra iniziativa prosegue anche per questo”, conclude la segretaria di Lorenzo.