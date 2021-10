Vandali in azione a Berchidda, tagliate le reti del campo da calcio

L’episodio di vandalismo a Berchidda.

Vandali in azione nella notte a Berchidda. Ignoti hanno tagliato le reti delle porte del Campo Sportivo Manchinu.

Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare episodi di vandalismo nella nostra comunità – commenta il sindaco Andrea Nieddu – . Stavolta è toccato alle reti delle porte del Campo Sportivo “Manchinu” che questa notte sono state tagliate e, quindi, danneggiate irreparabilmente, creando un danno al Berchidda Calcio che abitualmente utilizza quelle reti per svolgere la propria attività sportiva, ma anche a tutta la comunità di Berchidda”.

“Un comportamento inaccettabile che non ha giustificazioni e che anzi dev’essere ulteriore spunto di riflessione su comportamenti preoccupanti che riaffiorano di tanto in tanto.Si ringraziano i dirigenti che hanno riparato temporaneamente il danno, sperando che questa sera si possa disputare senza problemi la partita in programma“, conclude il primo cittadino.