Chiude a Olbia lo sportello Immigrazione della polizia

La chiusura temporanea dello sportello Immigrazione a Olbia.

Un cambiamento temporaneo interesserà i servizi rivolti all’utenza alla vigilia di fine anno a Olbia. È stato infatti disposto che lo sportello Immigrazione, attivo nel Commissariato di Pubblica Sicurezza, non sarà accessibile al pubblico nella giornata del 31 dicembre.

La chiusura è stata motivata da esigenze di carattere organizzativo legate alla gestione interna delle attività dell’ufficio. L’interruzione del servizio avrà esclusivamente carattere temporaneo e non inciderà sul regolare svolgimento delle funzioni nelle giornate successive, quando lo sportello tornerà operativo secondo i consueti orari.

