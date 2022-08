Lo comunica l’Aspo di Olbia.

A seguito della chiusura della rotonda Poltu Cuadu di Olbia, cambia anche il percorso delle linee 8 e 1 dell’Aspo. A comunicarlo la stessa azienda, che ha dovuto sopprimere delle fermate a causa della chiusura della strada.

La modifica partirà dal 19 agosto e riguarderà in particolare la linea 1, direzione centro commerciale Olbia Mare, dove “all’arrivo alla rotonda di Poltu Cuadu l’autobus proseguirà fino alla rotonda aeroporto e invertirà la marcia con fermata programmata fronte Jazz Hotel (880) con soppressione fermata fianco farmacia (825) e procederà con percorso regolare.

La linea 1 direzione centro città, invece, subirà una modifica “all’uscita del capolinea Olbia Mare l’autobus proseguirà su via Pavese, sulla SS125 con nuova fermata fronte Doppio Malto (2091) e fronte Jazz Hotel (880) e procederà con percorso regolare dopo intersezione con via Mestre”.

Tutte le fermate di via Modena in questa direzione verranno soppresse e sostituite dalle nuove fermate fronte Doppio Malto (2091) e fronte Jazz Hotel (880).

La linea 8 direzione capolinea via Macerata cambierà “all’arrivo alla rotonda di Poltu Cuadu l’autobus proseguirà fino alla rotonda aeroporto e invertirà la marcia con fermata programmata fronte Jazz Hotel (880) con soppressione fermata fianco farmacia (825) e procederà con percorso regolare”. In direzione centro non subirà nessuna variazione di percorso.