La morte di Christian Lai a Olbia.

Nella giornata di ieri è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Christian Lai, 44 anni, dipendente Geasar all’aeroporto di Olbia e molto noto nel mondo sportivo locale. A renderla pubblica un post del circolo Tennis club Terranova, al quale Christian apparteneva da tempo.

Christian era un appassionato tennista. Talmente appassionato che “spaccava” le racchette per la passione che metteva in campo. “Non amava perdere – racconta Alessandro Masala, presidente del Tc Terranova -. Era una persona per bene, ma in campo si trasformava. Era un’agonista. Sino al 2013 abbiamo giocato insieme in doppio”. Poi, il ritiro, a causa di una brutta malattia.

“Era un tennista appassionato che spesso veniva anche in tribuna a vedere le nostre partite di volley – lo ricorda Francesco Marcetti, presidente della Pallavolo Olbia -. Con me era sempre super educato ed affettuoso. Mi abbracciava sempre. La notizia della sua morte per noi soci del club è stata come una bomba”. Christian era malato da anni e di recente era stato ricoverato e poi dimesso perché le sue condizioni di salute pareva fossero migliorate. Poi, purtroppo, la morte improvvisa.

