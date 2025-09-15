Il cliente dà uno schiaffo al bagnino, allontanato dall’hotel di Olbia

Un uomo è stato allontanato da un hotel di Olbia.

Un episodio di violenza si è verificato al Delta Hotel by Marriott di Olbia, dove un cliente straniero è stato allontanato dopo aver colpito con uno schiaffo il bagnino della piscina. Tutto sarebbe nato dal mancato rispetto del divieto di tuffi. I figli dell’uomo, nonostante i richiami ripetuti, avrebbero continuato a infrangere la regola, fino al gesto improvviso del padre.

La general manager, avvisata dal personale, ha raggiunto la struttura e chiesto l’intervento della polizia di Stato. Nel frattempo il cliente, con atteggiamento contraddittorio, avrebbe tentato di riprendersi in video come se volesse scaricare responsabilità sugli altri, ma all’arrivo degli agenti ha cambiato tono, senza però evitare le conseguenze. Diversi ospiti hanno confermato la dinamica.

