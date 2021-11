La Colletta alimentale a Olbia.

Torna oggi la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare arriva anche a Olbia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e i volontari sono presenti nei principali punti vendita delle catene aderenti ad sensibilizzare i donatori all’acquisto degli alimentari indicati.

“Vi invitiamo a riempire il sacchetto giallo con alimenti non deperibili, scegliete soprattutto: tonno in scatola, carne in scatola, pelati, legumi in scatola, olio, omogeneizzati di frutta”, fanno sapere gli organizzatori.

Ad Olbia i volontari saranno presenti in questi punti vendita:

Spazio Conad Centro commerciale Terranova

Romagnolo viale Aldo Moro

MD discount zona aeroporto

Spazio Conad Centro commerciale ex Auchan

MD market via Vittorio Veneto

Superpan piazza crisi

MD market via Roma

Despar Simply via Vittorio Veneto

Dettori Crai via Sangallo