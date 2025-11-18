Record di alimenti raccolti in Gallura con la colletta alimentare

È di 13mila chili il bilancio record degli alimenti raccolti in Gallura con l’ultima edizione della Colletta alimentare.

Desidero ringraziare sinceramente tutti i volontari per la grande partecipazione – spiega il coordinatore Daniele DeRosas -. L’arrivo di molti nuovi volontari e Associazioni ha dato un contributo importante e ha permesso alla nostra raccolta alimentare di crescere ulteriormente. Quest’anno abbiamo registrato un incremento di 1829 kg rispetto allo scorso anno. Il risultato complessivo è significativo: abbiamo raccolto 13047 kg di alimenti a lunga conservazione, che saranno consegnati alle famiglie bisognose già nelle prossime settimane.

“Le foto scattate nei supermercati mostrano anche l’ampia partecipazione di bambini e ragazzi di varie scuole. Il loro coinvolgimento è un segnale positivo, perché dimostra come questo gesto stia diventando parte del loro modo di guardare alla realtà e agli altri. Grazie a tutti per la giornata vissuta insieme e per l’impegno concreto che avete messo in questo gesto dal grande valore umano”.



