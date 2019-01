Il furto nel bar Viola di Olbia.

Inizio d’anno amaro per il titolare del bar Viola di viale Aldo Moro a Olbia. Ignoti sono entrati nel locale nella notte, probabilmente del 31 dicembre, forzando una finestra laterale. Hanno forzato tre slot-machines e portato via il relativo incasso in monete.

A denunciare il furto, il titolare del bar, ieri mattina, che si era recato nella sua attività per alcuni adempimenti. Il locale, infatti, era chiuso e ha riaperto soltanto oggi, dopo la pausa per le feste. Scoperta la visita dei ladri, l’esercente ha allertato i carabinieri, che sono subito intervenuti.

(Visited 177 times, 177 visits today)