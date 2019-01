Il furto nell’abitazione di Olbia.

Si sono introdotti nell’abitazione approfittando dei festeggiamenti della notte di Capodanno. Ma probabilmente le cose non sono andate esattamente secondo i loro piani. Bottino magro per i ladri che hanno tentato di svaligiare, la notte del 31 dicembre, un’abitazione alla periferia di Olbia, in via Paddeu.

Approfittando del fatto che all’interno della casa non ci fosse nessuno, si sono introdotti da una finestra del soggiorno. Ma il colpo non è andato fortunatamente come avrebbero voluto. I malviventi sono riusciti ad arraffare un vecchio proiettore ed un servizio da tavola. I proprietari hanno denunciato il furto ai carabinieri.

