Nuovo appuntamento con il mercato contadino del Community Hub

Sabato 15 marzo a partire dalle ore 8:30 ritorna l’attesissimo appuntamento con il mercato contadino dell’Olbia Community Hub, in via Perugia 3, nel quartiere di Poltu Cuadu. E’ un progetto che mira a valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio, sensibilizzare i cittadini ad un’alimentazione sana e consapevole e facilitare l’accesso al cibo di qualità e a km 0. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Slow Food Gallura, offre l’opportunità ai produttori agricoli di tutta la Sardegna di vendere i loro prodotti in un mercato aperto a tutti e ad ingresso libero.

L’appuntamento si inserisce inoltre nelle iniziative organizzate dall’Olbia Community Hub in occasione della Giornata nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.), che si celebra ogni anno il 15 marzo, conosciuta anche come “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”. Per questo motivo sarà presente un punto informativo dove sarà possibile ricevere materiali e consigli utili su come riconoscere e affrontare queste problematiche; e partecipare all’opera d’arte collaborativa intitolata “Il Peso delle Parole”.

Ecco la lista dei produttori che saranno presenti al mercato contadino di marzo: Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Azienda Agricola Li Nalboni 24-26 (Santa Teresa Gallura), Contorta Cake Lab (Bolotana), Erbe in Sardegna (Tula), Larderia Palitta (Dorgali), Le tre gocce d’oro (Alà dei sardi), Li Petri Saldi (Santa Teresa Gallura), Mini Caseificio Limbara (Berchidda), Salumificio Gentilis (Guspini).

Tra le novità di questa edizione, il Mini Caseificio Limbara, un’azienda a conduzione familiare e in forte espansione, che nasce tra le suggestive valli del Monte Limbara e produce prelibati formaggi sardi vaccini, ricotte e yogurt. Sabato 15 marzo offrirà ai partecipanti del mercato contadino dell’Olbia Community Hub, la degustazione gratuita dello yogurt naturale.

L’appuntamento è per sabato 15 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, all’interno dell’Olbia Community Hub, in Via Perugia 3, nel quartiere di Poltu Cuadu.

Il mercato contadino è aperto al pubblico, con accesso libero e gratuito e non è necessario iscriversi e/o registrarsi. Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunityhub.it

