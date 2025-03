Pasquetta ad Arzachena con la musica di Coez, Aka7even e Shari

Concerto di Pasquetta con Coez, Aka7even e Shari ad Arzachena.

Con 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro conquistati in 15 anni di carriera sui palcoscenici di tutta Italia, il cantautore romano Coez è stato scelto dall’amministrazione comunale come stella della Pasquetta 2025 per l’apertura di un’altra grande stagione di eventi ad Arzachena. Il concerto a ingresso gratuito, unica data in calendario dell’anno, è in programma lunedì 21 aprile, a partire dalle xxx, al parco Riva Azzurra sulla spiaggia del borgo di Cannigione. In scaletta anche le esibizioni di Aka7even e Shari. L’organizzazione è a cura di Celebration Agency e Vivo Concerti.

Coez è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. Lo scorso 17 gennaio ha lanciato Mal di te, ultimo singolo che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo musicale per l’artista, all’anagrafe Silvano Albanese. Tra i suoi più grandi successi l’album autoprodotto Faccio un casino, da cui è estratto il brano vincitore di 8 dischi di platino La musica non c’è (2017); il singolo È sempre bello (2019); gli album Volare (2021) e Lovebars (2013).

Coez accompagna così l’uscita del nuovo singolo Mal di te, tra quelli che porterà sul palco di Arzachena, “Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro”.

“Il concerto di Coez, AKa7even e Shari è l’evento di punta del nostro calendario – spiega la delegata allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni -. Iniziamo in grande stile la stagione turistica investendo risorse ed energie per un appuntamento che ha sempre riscosso ottimi risultati, sia in termini di presenze che di visibilità per il territorio. La scelta di un personaggio di grande richiamo per i giovani come Coez vuole rafforzare l’attrattività della destinazione in primavera. Inoltre, novità di quest’anno, da una sola giornata di eventi passiamo all’organizzazione di una tre giorni con il Pasquetta Sound Festival. Fin da sabato 19 aprile coinvolgeremo anche il centro storico di Arzachena con espositori e appuntamenti legati alle tradizioni della Sardegna“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui