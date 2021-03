I voli di Blue Air per Olbia.

Come anticipato alla fine della scorsa estate, Blue Air aumenta la propria offerta di voli nazionali da Torino inserendo la nuova rotta per Olbia, che partirà il prossimo 31 marzo. Saranno 2 i voli in programma ogni settimana, il martedì ed il venerdì. Blue.

Per l’estate 2021 l’offerta di voli nazionali e internazionali dell’aeroporto di Olbia sembra destinata a crescere. “Siamo molto soddisfatti degli ulteriori investimenti fatti da Blue Air sulla base di Torino”, ha commentato Andrea Andorno, ad di Torino Airport.







