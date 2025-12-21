La pesca sostenibile a La Maddalena.

Prosegue l’impegno dell’Ente Parco di La Maddalena verso una gestione sempre più sostenibile delle attività antropiche all’interno dell’area protetta. L’ultima iniziativa in ordine di tempo riguarda la flotta peschereccia locale, destinataria di una fornitura gratuita di nuove cassette in plastica resistente e riutilizzabile, destinate a sostituire i tradizionali contenitori in polistirolo espanso.

Una delle principali fonti di inquinamento è il polistirolo.

Il polistirolo, pur essendo leggero ed economico, rappresenta una delle principali fonti di inquinamento marino. La sua fragilità ne causa spesso la frammentazione in migliaia di micro-residui che, una volta dispersi in mare, diventano impossibili da recuperare e vengono frequentemente scambiati per cibo dalla fauna ittica.

L’introduzione delle nuove cassette mira a interrompere questo ciclo degradativo. Realizzate in materiali plastici ad alta densità, queste attrezzature garantiscono: Resistono agli urti e alle sollecitazioni del lavoro quotidiano in mare. Sono facilmente lavabili e conformi alle normative per la conservazione del pescato. L’adozione di un sistema a rendere o riutilizzabile abbatte drasticamente il volume di rifiuti prodotti annualmente dalle imbarcazioni.

Il successo del progetto dipende strettamente dalla sinergia tra l’ente gestore e i lavoratori del mare. Un esempio significativo di questa collaborazione è rappresentato dal motopeschereccio “Mamma Grazia”. Il pescatore Sergio D’Arco ha fornito supporto logistico e documentale, permettendo di testimoniare le fasi del passaggio al nuovo sistema e confermando l’applicabilità pratica delle cassette riutilizzabili durante le normali operazioni di pesca.

La tutela della biodiversità.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia volta alla tutela della biodiversità senza penalizzare le tradizioni produttive del territorio. “Tutela dell’ambiente e tradizione della pesca che navigano insieme” non è solo un auspicio, ma un modello operativo che punta alla cosiddetta “Blue Economy”, dove la salute del mare diventa la garanzia stessa per il futuro economico della categoria.

Con questo intervento, il Parco compie un passo concreto verso la riduzione dei materiali inquinanti “a bordo”, dimostrando che la transizione ecologica può essere implementata con strumenti semplici ma estremamente efficaci nel lungo periodo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui