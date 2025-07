Premi dal Comune di Olbia per chi va a piedi, bici o monopattino

Olbia premia la mobilità sostenibile con un progetto.

Il Comune di Olbia lancia una nuova sfida per un futuro più verde e vivibile: con il progetto “Incentivazione degli spostamenti sostenibili”. L’iniziativa premia i cittadini virtuosi che scelgono modalità di trasporto ecologiche come camminare, andare in bicicletta o usare il monopattino elettrico. Un invito concreto, sottolineato dalle parole del sindaco Settimo Nizzi, a trasformare ogni spostamento in un gesto di responsabilità verso l’ambiente e la qualità della vita urbana.

”Proseguiamo il nostro impegno per l’ambiente e la qualità della vita cittadina, rinnovando ai nostri concittadini l’invito a partecipare a un’iniziativa innovativa per promuovere la mobilità sostenibile durante la bella stagione» afferma il sindaco Settimo Nizzi.

Il progetto “Incentivazione degli spostamenti sostenibili” invita i cittadini a riscoprire le modalità di spostamento più dolci e salutari – come camminare, andare in bicicletta o utilizzare il monopattino elettrico – rendendo ogni tragitto un gesto concreto per il benessere della città.

Attraverso la piattaforma digitale Mobility Company, è possibile monitorare i propri spostamenti sostenibili, calcolare la CO₂ risparmiata e ottenere premi. Il periodo estivo, con giornate lunghe, clima favorevole e traffico più fluido, rappresenta l’occasione ideale per adottare nuove abitudini di mobilità leggera e responsabile.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni e andrà avanti fino al 1° settembre. L’app può essere utilizzata senza limiti di orario, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per qualsiasi problematica segnaliamo la possibilità di utilizzare il servizio di Help Desk presente all’interno della piattaforma.

Per partecipare basta: Scaricare l’App Mobility Company da iOS o Android; inserire il codice “comunediolbia”; completare la registrazione accettando termini e privacy; registrare i propri spostamenti sostenibili (a piedi, in bici, in monopattino elettrico o con i mezzi pubblici) per tragitti minimi di 1 km.

I partecipanti che completeranno almeno 20 spostamenti sostenibili nel periodo dell’iniziativa potranno ricevere un incentivo sotto forma di buono del valore di 10 euro, utilizzabile per i principali servizi forniti da ASPO S.p.A. (trasporto pubblico locale, parcheggi, bike sharing).

