Tuffi dallo yacht nelle acque della Gallura per Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti con il marito hanno scelto la Gallura.

Anche Laura Chiatti e Marco Bocci hanno scelto la Sardegna, in particolare la Gallura, per le loro vacanze estive. I due attori si trovano in queste ore tra la Costa Smeralda e San Teodoro. Con loro figlio e un gruppo di amici sono a bordo di un bellissimo yacht.

A pubblicare le foto della loro giornata tra le bellissime acque galluresi è proprio Marco Bocci, marito della Chiatti, attore e scrittore, che testimoniano la vacanza spensierata dei due vip. Tra gli scatti c’è il bimbo della coppia che si cimenta in tuffi dallo yacht, scatti mentre pranzano e cenano insieme. A testimoniare l’indimenticabile vacanza, Bocci ha postato qualche video dove viene ritratto il gruppo di amici e la moglie Laura Chiatti divertirsi e ballare davanti alla telecamera.

