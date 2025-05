La parola agli olbiesi, ecco i questionari per i servizi

Il Comune di Olbia avvia i questionari per la qualità dei servizi.

L’amministrazione comunale di Olbia ha attivato un’indagine di costumer satisfaction nei confronti del Comune. ”A partire dal 7 maggio e fino alla fine del 2025 effettueremo una rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini con l’obiettivo di valutare la qualità dei servizi erogati nel nostro Comune e misurare il livello di qualità percepita – afferma il sindaco Settimo Nizzi – .Si tratta di un’occasione per ascoltare e comprendere gli effettivi bisogni delle persone, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve, al fine di efficientare l’attività amministrativa”.

Ogni questionario è composto da poche, semplici domande ed è anonimo. I questionari sono in parte on line ed in parte on site. In questo secondo caso, vengono svolti sul posto, negli uffici stessi.

Per accedere ai sondaggi on line, occorre collegarsi alla home page del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it e cliccare sul logo “fai sentire la tua voce”. Da qui si accede ai questionari relativi ai servizi degli uffici: ZTL (zona traffico limitato), infortunistica, SUAPE (sportello unico attività produttive ed edilizia), servizio rilascio CDU (certificato di destinazione urbanistica), trasporto scolastico, mensa scolastica, centro disabilità globale, community hub, lavori pubblici, risorse umane, ufficio polifunzionale dei cittadini.

I sondaggi.

I sondaggi on site riguardano invece la biblioteca, l’ufficio del giudice di pace, l’anagrafe e i servizi alla persona. Saranno effettuati con l’ausilio di una postazione informatica e personale comunale a disposizione.

”Mi rivolgo ai nostri concittadini. Presto aggiungeremo altri servizi nel sondaggio perché la vostra opinione è davvero importante. Ogni giorno ci impegniamo per migliorare i servizi, ma per farlo nel modo più efficace abbiamo bisogno del vostro aiuto. Le vostre opinioni sono il cuore pulsante di ogni decisione che prendiamo e, insieme, possiamo creare un ambiente più efficiente, accogliente e rispondente delle vostre necessità”, conclude Nizzi.

