Il bando del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia ha pubblicato un bando finalizzato all’identificazione di immobili in disuso da includere nell’ambito della strategia urbana del “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare”. Gli immobili saranno da destinare a edilizia residenziale pubblica per riqualificare il tessuto urbano e favorire la qualità dell’abitare. L’avviso pubblicato dal Comune intende sollecitare la manifestazione d’interesse da parte di privati cittadini e operatori economici interessati alla vendita al fine di identificare le migliori condizioni negoziali ed individuare il miglior percorso operativo per realizzare il proprio obiettivo di acquisizione degli immobili.

Il finanziamento per l’acquisto degli alloggi potrà essere garantito da appositi fondi regionali. Gli immobili dovranno essere integralmente liberi da pesi, ipoteche (ad eccezione di ipoteche volontarie relative alla realizzazione del bene, le quali dovranno essere estinte prima della cessione dello stesso), gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale o obbligatoria. Il Comune, da diversi anni, ha in atto processi di pianificazione sulla città e in questo ambito ha costruito attraverso workshop e lezioni aperte un confronto costruttivo con il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU).

