L’evento al centro commerciale Terravova si Olbia.

A partire da domani 2 luglio e fino al 16 settembre presso il rinnovato Spazio Conad di Olbia al Centro Commerciale Terranova si terrà una grande esposizione fieristica dedicata ai prodotti della tradizione sarda.

Dai rinomati oli alla carne allevata in Sardegna, dai liquori alle conserve, dai dolci ai vini in un vero e proprio percorso del gusto dove i titolari e i produttori delle aziende coinvolte guideranno i visitatori alla scoperta di prelibatissimi sapori e profumi.

Saranno oltre venti le aziende sarde coinvolte in questo evento che presidieranno i desk allestiti all’interno del punto vendita che richiameranno immagini del territorio, della tradizione e della cultura sarda e che fungeranno da punti di degustazione ed informazione.

“Per il secondo anno consecutivo, nonostante il brutto periodo che abbiamo attraversato, la nostra azienda investe ancora sull’economia del territorio ed è sempre in prima linea nel promuovere e sostenere le aziende produttive sarde. Dopo il grande successo della prima edizione e dopo la bellissima esperienza legata alla scoperta della Barbagia attraverso l’evento “con Conad nel Cuore della Sardegna” che ha permesso a oltre seicento clienti di vivere in prima persona le Cortes di Autunno in Barbagia, ancora una volta siamo a fianco della Sardegna che produce” dice Franco Fois, socio Conad di Spazio Conad. Sapori dell’Isola rappresenta quindi il punto di incontro tra chi produce e chi consuma le nostre eccellenze che potranno conoscersi e scoprire nuovi gusti, nuovi stimoli e nuove emozioni.



L’esposizione seguirà gli orari di apertura di Spazio Conad,

(Visited 205 times, 226 visits today)