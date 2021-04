Il nuovo centro screening.

Dopo l’inaugurazioni di ieri, l’Health Testing Center dell’Aeroporto di Olbia oggi è operativo. Lodato anche dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia presente alla cerimonia rappresenta il primo centro in Italia interamente dedicato allo screening per la prevenzione del Coronavirus.

Una struttura di 500 metri quadrati adiacente al terminal di aviazione commerciale dimensionata per processare oltre 1500 test al giorno tra tamponi molecolari e antigenici di terza generazione. Il risultato dei test molecolari arriverà in un massimo di 24 ore, mentre per il test antigenico il risultato è disponibile in circa 30 minuti. Il servizio si può prenotare (dal sito http://htcolbia.it) entro le 6 ore e le 24 ore e i testi avranno esito rapido. Si tratta di tamponi molecorali che garantiranno un risultato in 30 minuti. I prezzi variano dai 65 euro per il tampone molecolare con risultato in 24 ore oppure 120 per quello in 6 ore. Per il tampone rapido il prezzo è invece di 45 euro.

Il centro screening si trova al terminal 2 vicino agli autonoleggi. In 500mq si garantiscono test rapidi per i passeggeri che arrivano e che partono da Olbia.

