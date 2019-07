Attese migliaia di persone.

E’ partito il conto alla rovescia per la tappa isolana del Jova Beach Party 2019, che si svolgerà il prossimo 23 luglio presso la banchina dell’Isola Bianca del porto di Olbia, precisamente nel molo A1. E’ grande l’attesa dei fan e la macchina organizzativa dell’evento ha già pianificato tutto.

Il molo potrà essere raggiunto solo a piedi attraverso un percorso pedonale che partirà dall’inizio dell’Isola Bianca. I cancelli apriranno alle ore 14 e potranno accedere massimo 20mila persone.

Le auto potranno essere parcheggiate in tre grandi parcheggi messi a disposizione del Comune di Olbia. Le tre aree si trovano presso i centri commerciali Auchan, Gallura e Terranova.

Qui troveranno posto oltre 2mila auto. Da queste aree di parcheggio verranno messe a disposizione dall’Aspo le navette gratuite per arrivare al Jova Beach Party. In più il Comune ha individuato altre aree parcheggi intorno al centro di Olbia per ospitare altre 2mila auto.

Una parte dell’Isola Bianca, nella zona del palazzo della Capitaneria di Porto, non verrà chiusa al traffico ma potrà essere percorsa in auto solo per chi sbarca dalle navi e per chi si deve imbarcare. Il percorso pedonale è stato studiato ad hoc per non entrare in contatto con le corsie utilizzate dalle auto che dovranno partire o che arriveranno al porto durante la giornata.

E’ l’evento musicale dell’estate di Olbia, non è un semplice concerto, ma una giornata intera di appuntamenti, divertimento, giochi, spettacoli. Sono attese migliaia di persone che animeranno il molo e il centro di Olbia.

(Visited 259 times, 259 visits today)