Le concessioni balneari a Olbia.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dice no all’estensione delle concessioni balneari, la minoranza del Consiglio comunale presenta una mozione, ma viene bocciata. I consiglieri hanno presentato una lettera per la mancata applicazione della norma 145/2018, che consente a tutti i gestori delle imprese balneari di estendere le concessioni per altri 15 anni.

Un documento che non è passato, però, durante la votazione del Consiglio comunale e dal quale il sindaco Nizzi ha preso le distanze. “Ci sono centinaia di sentenze che dicono che non va applicata quella norma – ha detto il primo cittadino -. E io ho obbligo di segure la costituzione e osservare le leggi”.

“Invito sindaco e maggioranza a dare un indirizzo chiaro all’istruttoria per rinnovo concessioni – ha detto il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Ferinaio -, sopratutto in questa emergenza economica, dove numerose famiglie di Olbia devono ripartire. Perchè non dare opportunità di rimodulare gli spazi nella superficie gia concessa per dare servizi in più o continuare a portare avanti la loro attività sulla spiaggia? .

Ma la capogruppo di Forza Italia Maria Antonietta Cossu ha cassato la mozione, parlando di “strumentalizzazione, soprattutto in questo periodo da gente che vuole indossare l’abito di paladini della giustizia”. “Il sindaco sta rispettando la legge- – ha dichiarato Cossu -. La legge europea impone la messa a bando delle concessioni perché sono del demanio. Nemmeno il sindaco può forzare la violazione delle norme”.

