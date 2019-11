La nuova sede della Confael a Olbia.

La Confederazione autonoma europea dei lavoratori, la CONF.A.E. L., apre a Olbia la sua prima sede in Sardegna. Gli uffici saranno operativi da lunedì 2 dicembre in via Gallura, 2.

La responsabile è Loredana Lai. Si tratta di un nuovo “Patronato” che si prefigge di tutelare gli interessi dei lavoratori di Olbia e della Gallura. È la prima volta che la CONF.A.E.L. sbarca in Sardegna, ma è presente nel resto della penisola e anche in altri Paesi d’Europa.

I servizi a disposizione sono quelli di Patronato, e in particolare, pensioni, reversibilità, disoccupazioni, invalidità civile, permessi di soggiorno, assegni familiari, ricongiungmento familiare ed altri molteplici servizi.

Svolge, inoltre, il servizio Caf (reddito di cittadinanza-isee-730 –unico- successioni – consulenza fiscale e tributaria) e si occuperà inoltre di servizi sindacali (vertenze sindacali e assistenza legale– conciliazioni di lavoro-dimissioni on line- contrattazione collettiva ed aziendale).

L’inaugurazione delle nuova sede è lunedì 2 dicembre alle ore 17. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19. La sede si è trova al secondo piano ed è servita da ascensore. Per appuntamenti in diversi orari si prega contattare il seguente numero: 380-590 76 47

