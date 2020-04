In Consiglio comunale entra Ugo Cantelli.

Un doppio esordio quello del Consiglio comunale di Olbia. Uno di tipo tecnico, che riguarda la prima seduta in streaming nella storia dell’assemblea non riunitasi in presenza. Un esordio che ha avuto qualche piccola problematica dal punto di vista tecnico, che ha un po’ rallentato lo svolgimento di lavori.

L’esordio è quello di Valerio Spano come assessore alla Polizia Locale e alla Protezione civile. Una nomina già nota da tempo e ufficializzata con la prima riunione utile del Consiglio. Contestualmente è stata convalidata la surroga da parte di Ugo Cantelli che ha, quindi, sostituito nello scranno in consiglio il neo assessore Spano.

