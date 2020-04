I dati aggiornati sul coronavirus.

Sono 9 le persone attualmente positive al Covid-19 in Gallura, 28 quelle guarite e 3 persone decedute già con patologie pregresse. Infine, 32 persone (non positive) in isolamento domiciliare.

Sono i dati aggiornati sul coronavirus al 19 aprile trasmessi dalla Assl Olbia alla Provincia di Sassari e all’area omogenea di Olbia-Tempio, guidata dal sub commissario Pietro Carzedda. I dati si riferiscono a tutta la Gallura, ovvero ai 26 comuni.

Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati registrati 40 casi positivi in totale al covid-19. Come dimostrato dall’Unità di crisi regionale la curva dei contagi è discendente.

