Il corso del formatore di Olbia Tore Spinosa.

Quanto può essere importante una comunicazione efficace? Lo sa bene chi tutti i giorni ha a che fare con i propri clienti, dai rappresentanti di commercio, ai titolari d’impresa fino a chi lavora in un bar o in un ristorante. La TS Development & Consulting di Tore Spinosa ha così deciso di organizzare a Olbia un Corso sulla comunicazione efficace e attenzione alla vendita.

Il corso, che è già sold out, si terrà il prossimo 11 gennaio nella sala meeting del ristorante Blue Marine , in zona industriale, dalle ore 9 alle 17. Dopo i corsi di formazione dedicati al marketing della ristorazione e nella caffetteria, il formatore Spinosa, che è di Olbia, completa il suo percorso rivolto a manager, avvocati, dirigenti, impiegati e addetti alle vendite spiegando i segreti della comunicazione.

Il motivo lo spiega lo stesso Spinosa. “Mi sono accorto che possedere un’ottima materia prima, molto spesso non coincide con l’avere il giusto metodo di comunicazione per venderla – confessa il formatore -. Quando, invece, è importantissimo capire il livello di comunicazione adatto a seconda di chi abbiamo di fronte a noi. Io lo spiego attraverso un modello comportamentale conosciuto come “analisi transazionale” elaborato dallo studioso Eric Bern”.

Il corso fornirà alcune delle strategie efficaci per migliorare la propria capacità di comunicare, attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali e in particolare nell’ambito professionale dove la comunicazione interpersonale è sempre più importante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per definire al meglio la fase dell’ascolto.

Vi parteciperanno addetti alle vendite, titolari di esercizi pubblici imprenditori responsabili delle risorse umane e formatori. Spinosa, laureato in Lingue e culture straniere e moderne, è specializzato in marketing della ristorazione nel settore (analisi e costi di gestione). Ha un master in Food and beverage manager conseguito con l’ANPA. Studioso di comunicazione e linguaggio, nel 2016 ha elaborato una teoria per adattare l’analisi transazionale di Eric Bern a strumento per capire il potenziale del cliente.

