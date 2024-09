Contratti full time delle Poste a Olbia, la testimonianza di Samuela

Samuela Inzaina lavora come portalettere alle poste di Olbia

Nuovi contratti full-time per i portalettere di Olbia, tra questi c’è la 49enne Samuela che racconta la sua esperienza. “Si tratta di dipendenti di Poste Italiane già assunti con un contratto part-time a tempo indeterminato che hanno visto trasformare recentemente il proprio orario di lavoro a tempo pieno.

Delle complessive 47 risorse coinvolte in uno dei molteplici interventi aziendali nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro nell’Isola (ex accordo sindacale del 16/05/2024), 9 sono state destinate alla Sardegna Settentrionale: 5 al Centro di Distribuzione di via Carducci ad Alghero e 4 al Centro Logistico di via Giordania a Olbia”.

La testimonianza di Samuela Inzaina

“Samuela Inzaina, 49 anni compiuti lo scorso 19 giugno, abita a Calangianus, è una delle portalettere che ha ottenuto il passaggio. Madre di due figli, lavora in Poste Italiane, presso il Centro Logistico di Olbia, con un contratto a tempo indeterminato dal mese di novembre del 2023, dopo una prima esperienza in Azienda tra il 2021 e il 2022. Per Samuela il passaggio dal part-time al full-time è stato importante per diversi motivi.

“Ho accolto con grande soddisfazione questa opportunità che l’azienda mi ha offerto, in primis perché si è ovviamente tradotta in un sostanziale aumento dello stipendio ovvero maggiore stabilità economica e possibilità di pianificare con più tranquillità le scelte future. Inoltre, anche alla soglia dei cinquant’anni, questo passaggio mi ha fatto sentire sempre più parte di Poste Italiane consentendomi inoltre di avere la possibilità di essere inserita in percorsi interni di crescita professionale”.

“Samuela spiega perché ha voluto inviare la sua candidatura come portalettere in Poste e quali sono gli aspetti che predilige del suo lavoro. “Dopo aver svolto diversi lavori, ho scelto di candidarmi in Poste Italiane perché la ritengo un’azienda solida, in costante aggiornamento, al passo coi tempi. Inoltre, amo lavorare all’aria aperta, incontrare le persone in un rapporto spesso diretto e il mio ruolo di addetta al recapito mi offre questa possibilità. Mi piace la sensazione di responsabilità e affidabilità che deriva dal garantire che ogni lettera e pacco arrivino a destinazione in modo sicuro e puntuale”.

“Ci sono state occasioni in cui la consegna di una corrispondenza attesa con ansia o magari inattesa ha visibilmente generato emozioni forti nei destinatari con i quali ho più confidenza. Ed è in particolare in questi casi di vicinanza e famigliarità con le persone che il senso soddisfazione per il mio lavoro è massimo”.

“Un esempio per gli altri”

“La portalettere di Poste Italiane chiude la sua testimonianza con un auspicio e con un appello a tutti coloro che, come lei in passato, hanno avuto difficoltà nel trovare un’occupazione stabile: “Spero di poter essere da esempio per tutti coloro che, in Gallura e nell’Isola, non riescono a trovare un lavoro stabile e la conseguente tranquillità economica, magari dopo un periodo difficile. Invito tutti a non perdersi d’animo, a insistere, perché l’occasione, anche grazie ad Aziende come Poste Italiane, può essere dietro l’angolo: bisogna crederci!” Le trasformazioni da part-time a full-time sono realizzate in continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023 con l’Accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese in materia, ed in particolare con l’Accordo sindacale del 16 maggio 2024”.

