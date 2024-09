La Lega navale di Olbia riparte dall’arte, ecco “I colori del mare”

Alla Lega navale di Olbia “I colori del mare”

Le attività della Lega navale di Olbia ripartono con l’arte: si svolgerà sabato 14 settembre l’estemporanea di pittura “I colori del mare”. Secondo appuntamento della sezione guidata dal presidente Tore Bassu la Remata del cuore, il 21 settembre. “Torna dopo lo stop forzato del Covid e i lavori per la costruzione della nuova sede il premio internazionale “Estemporanea di pittura”. Il concorso lega l’arte e al mare, un connubio attraverso il quale intende contribuire alla valorizzazione della vocazione marinaresca della città attraverso iniziative culturali e artistiche”.

“Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti e non in Sardegna, ciascuno dei quali dovrà partecipare con una sola opera, realizzata con qualsiasi tecnica, ad esclusione di quella grafica, su qualsiasi supporto dalle dimensioni minime di 40×50 centimetri. All’ atto dell’ iscrizione le opere dovranno essere timbrate e vistate, a cura della Segreteria del Comitato organizzatore, dalle 9 alle 10 del sabato 14 settembre.

Le opere partecipanti al concorso saranno premiate da una apposita giuria qualificata. I lavori premiati rimarranno di proprietà della Lega Navale italiana sezione di Olbia”.

“Le iscrizioni dovranno avvenire su apposito modulo fornito dalla Segreteria del Comitato organizzatore entro il 14 settembre, ore 9,00/10,00 con versamento della quota di iscrizione di 10 euro. Gli artisti avranno una giornata intera per fissare su tela la loro interpretazione dei colori del mare. La consegna avverrà entro 18. A quel punto la giuria si riunirà per decidere i vincitori che saranno premiati nella sezione di viale Isola Bianca alle 19. A tutti i concorrenti dell’ estemporanea sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Al termine ai partecipanti sarà offerto un rinfresco. Al primo classificato andrà un premio in denaro di 500 euro, al secondo classificato 300 euro e al terzo 200 euro. Per informazioni: 0789/26165 3204962472 olbia@leganavale.it”.

