Il bando sul sito del Comune di Olbia.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia il bando relativo all’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni Culturali che opereranno nel territorio del Comune di Olbia nel 2021.

“Le Associazioni Culturali di Olbia sono numerose e svolgono un ottimo lavoro per la città e per la nostra comunità”, afferma l’assessore alla Cultura Sabrina Serra. Gli ambiti di riferimento per poter partecipare al bando includono la musica, il teatro, la danza, il cinema, le arti e la cultura della comunicazione, l’animazione e i percorsi educativo-formativi per bambini. Tutti i dettagli e la modulistica si potrà trovare sul sito del Comune di Olbia a partire da Oggi.

