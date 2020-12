I dati dei positivi a Olbia.

Sono 210 positivi al covid-19 a Olbia. I dati sono quelli relativi al 3 dicembre forniti dall’Ats, e quelli di oggi del Mater Olbia. Positivi anche nelle scuole, ma meno 5 casi e nessun bambino.

Nel Comune ci sono ancora 31 persone in attesa degli esiti dei tamponi e 16 irreperibili, ovvero di cui non si hanno i recapiti telefonici e i loro nomi. I ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II sono 8 e due sono in attesa di ricevere un trattamento intensivo. Al Mater Olbia sono 33 le persone ricoverate, 5 in terapia intensiva, 8 in semi-intensivo e 20 stanno ricevendo trattamento ordinario.

“Dal punto di vista generale la situazione in città è sotto controllo – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Io sosterrò le linee del governo non farò alcun atto che aggraverà la situazione cosi come disposto dal Dpcm così vedremo giorno per giorno cosa accadrà”.

Il primo cittadino del Comune, rinnova le raccomandazioni ai cittadini di usare i sistemi di protezione e le distanze, soprattutto durante le festività natalizie. “Dobbiamo sottolineare con grande dispiacere che i famigliari non potranno congiungersi con chi è residente in altri comuni – aggiunge Nizzi – . Ci dispiace, ma eventualmente appena si tranquillizza la situazione questo sacrificio può essere sopportato. Sarebbe stato bello stare con parenti a Natale ma bisogna dare le minori scusanti possibili a chi vuole andare in giro”.

