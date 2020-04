Le indicazioni del Comune.

Il Comune di Olbia informa tutti i cittadini che è stato pubblicato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine e con le modalità stabilite dal bando approvato con determinazione dell’assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

L’apposita modulistica è reperibile presso il sito internet del Comune di Olbia alla pagina “Notizie” e in formato cartaceo presso i seguenti Uffici:

Ufficio Front-Office dell’Assessorato alle Politiche Sociali ubicato al secondo piano del Delta Center, in via Capoverde, n. 1, Zona Industriale;

Ufficio Polifunzionale per il Cittadino sito al piano terra della sede Comunale di Corso Umberto;

Servizio Informacittà c/o il Museo Archeologico loc. Molo Brin.

Per informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’ufficio Front-Office dell’assessorato alle Politiche Sociali al secondo piano del Delta Center, in via Capoverde, n. 1, Z.I. nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13; pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 1. Inoltre, è possibile contattare l’Ufficio competente al numero 0789/52113.

(Visited 63 times, 63 visits today)