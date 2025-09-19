La convocazione del Consiglio comunale di Olbia.

Il Consiglio comunale di Olbia è stato convocato in prima convocazione mercoledì 24 settembre, alle ore 15:30, nella Sala Consiliare di via Garibaldi, per discutere diversi temi. La sessione si aprirà con la comunicazione del consigliere Mario Ignazio Altana relativa alla variazione del proprio gruppo consiliare, presa d’atto dall’assemblea. Subito dopo, lo stesso consigliere presenterà un’interpellanza ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento del Consiglio comunale incentrata sulla sicurezza cittadina.

Tra i punti principali previsti, l’assessore Alessandro Fiorentino sottoporrà alla ratifica del Consiglio la delibera di Giunta Comunale numero 373 del 12 agosto 2025, relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025/2027, con la variazione numero 15, oltre all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024, in conformità all’articolo 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011. L’assessore Elena Casu illustrerà, invece, la proposta di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero 190/2025 del Giudice di Pace di Olbia nella causa promossa da P.P.F. contro il Comune, con conseguente liquidazione delle spese processuali.

In ambito culturale, l’assessore Sabrina Serra presenterà l’approvazione del nuovo regolamento del Premio Letterario e di Poesia Città di Olbia, finalizzato a promuovere iniziative artistiche e culturali sul territorio. L’assessore Sebastiano Monni, responsabile di vari interventi urbanistici, proporrà diverse delibere tra cui una variante semplificata al “PDL Fideli-Quaglioni e Più” in Zona C, loc. Multa Maria, una variante non sostanziale al PRU Pittulongu per accorpamento dei lotti, e l’adozione di una variante al programma di fabbricazione vigente per la riqualificazione della via Monte Ladu, comprendente l’apposizione di vincoli espropriativi.

Monni sottoporrà inoltre all’esame del Consiglio le osservazioni relative alla realizzazione di un tratto di marciapiede nella frazione di San Pantaleo e la contestuale adozione di una variante al programma di fabbricazione vigente, finalizzata all’esproprio necessario per il progetto. Infine, verrà discussa la pianificazione dell’utilizzo dei litorali con l’adozione di una variante al programma di fabbricazione, alla luce delle osservazioni pervenute, in conformità agli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 45/89.

