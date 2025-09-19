Palestre comunali, c’è il bando del Comune di Olbia

Il bando del Comune di Olbia per le palestre comunali.

Il Comune di Olbia ha reso disponibile il bando definitivo per l’uso delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2025/2026, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 3 ottobre 2025. L’iniziativa conferma la prassi consolidata di ricorrere a un bando pubblico, scelta che l’amministrazione comunale continua a privilegiare per assicurare trasparenza e imparzialità nell’assegnazione degli spazi sportivi.

Le strutture saranno accessibili esclusivamente ad associazioni o società sportive regolarmente costituite, affiliate a federazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e con sede nel territorio comunale. Nel caso di richieste concomitanti per gli stessi orari, la graduatoria terrà conto di diversi parametri, tra cui il livello di campionato delle società, il numero di atleti residenti tesserati, l’attività svolta nei campionati ufficiali e la durata dell’affiliazione sportiva.

Le domande potranno essere presentate tramite Pec, consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Garibaldi 49, inviate online attraverso la sezione “Istanze online” del sito istituzionale con accesso Spid o spedite per posta ordinaria. Tutta la documentazione completa è consultabile sia nella sezione “Notizie” del portale comunale, sia presso gli uffici del Servizio Cultura e Sport.

L’assessore allo Sport Elena Casu ha sottolineato come “sostenere la pratica sportiva significhi investire nel benessere collettivo. Le palestre scolastiche rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità: l’obiettivo è metterle a disposizione delle associazioni locali con criteri chiari, promuovendo la cultura sportiva e rafforzando il ruolo educativo e sociale della scuola”. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.olbia.ot.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui