Corsi di infermieristica e ingegneria navale a Olbia, arrivano i fondi

I fondi per i corsi di infermieristica e ingegneria a Olbia.

I corsi di Infermieristica dell’Università di Sassari e di Ingegneria Navale dell’Università di Cagliari, avviati con successo a Olbia, hanno ricevuto un importante sostegno dalla giunta regionale. Con delibera numero 51/58 del 18 dicembre 2024, sono stati stanziati 675mila euro per il corso di Infermieristica, a cui si aggiungono circa 127mila euro per i servizi di supporto amministrativo, logistico e didattico per l’anno accademico 2024-2025. Per il corso di Ingegneria Navale, sono stati autorizzati 572mila euro per UniOlbia e 493mila euro per l’Università di Cagliari.

Il corso di Infermieristica, ospitato al Mater Olbia Hospital, ha quasi cinquanta studenti iscritti e risponde alla crescente domanda di personale sanitario qualificato. Il corso di Ingegneria Navale, con quaranta iscritti, rafforza il legame con la nautica di lusso, settore strategico per l’economia sarda.

