Agguato nelle campagne di Padru, come sta Peppineddu

Le condizioni di Peppineddu Fadda.

È grave, ma non in pericolo di vita, Peppino Fadda, noto come Peppineddu, vittima di un agguato avvenuto ieri. Un uomo, appostato dietro un muretto sulla strada provinciale 24, tra Alà dei Sardi e Padru, ha atteso il passaggio del pastore 83enne, per poi sparare una scarica di pallini che ha colpito il volto, il torace e le braccia, danneggiando gravemente il parabrezza della sua auto. Gli organi vitali non sono stati raggiunti, ma le sue condizioni restano serie.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, Fadda è stato stabilizzato. Le indagini, coordinate dalla Procura di Sassari, sono in corso, ma al momento è massimo il riserbo. Peppineddu è noto in tutta la Sardegna e oltre, anche per l’amicizia con l’attore George Clooney, appassionato del pecorino che il pastore continua a vendere.

