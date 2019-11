Il corso di formazione.

Manpower e azienda leader nel distretto della nautica, partner tecnico di Manpower, offrono un’opportunità di specializzazione nell’ambito del progetto: MANPOWER ACADEMY – CORSO DI FORMAZIONE PER ”OPERATORI NEL SETTORE DELLA NAUTICA”.

Manpower Academy è il progetto di Upskilling di Manpower per trasmettere competenze specifiche di settore sui profili più difficili da trovare per i distretti produttivi italiani presenti in molte regioni, finalizzato a creare professionisti READY TO WORK con un percorso costruito con le aziende e per le aziende del distretto al fine di rispondere ad esigenze specifiche di settore.

Ricerchiamo allievi fortemente motivati a frequentare il corso gratuito di Formazione per ”Operatori della nautica” finalizzato alla trasmissione di competenze tecniche e soft che facilitino il successivo inserimento nel mercato del lavoro in qualità di “operatori di produzione nel settore nautico” sul distretto industriale di riferimento.



Il corso:

L`Academy si articola in 7 settimane di frequentazione teorica e tecnica. Il corso si pone l’obiettivo di presentare la realtà della produzione nautica e si declina nella frequentazione di moduli relativi a

– progettazione di imbarcazioni da diporto luxury

– falegnameria per la nautica da diporto

– sistemi elettrici di bordo per unità da diporto

– verniciatura di unità da diporto

– finitura della coperta di unità da diporto

Durata corso: 250 ore

Orario: 09-13 14-16

Data inizio corso: 9 dicembre 2019

Sede: Olbia

DESCRIZIONE PROFILO

Il corsista ideale è interessato al distretto industriale di riferimento e alla mansione proposta come profilo di resinatore dimostra motivazione e interesse ad approfondire le tematiche oggetto del corso

principali lavorazioni effettuate e relative tecniche di applicazione

osservazione dei prodotti finiti e delle loro modalità di utilizzo

pratica di laboratorio.

È disponibile a garantire la frequentazione del percorso di Academy per tutta la sua durata con profitto e merito.

È previsto il rilascio dell`attestato sulla sicurezza e della certificazione di frequenza.

Completa il profilo: Dovrà avere spiccate capacità manuali nella realizzazione di manufatti con utilizzo di attrezzature, conoscenza e capacità di applicazione dei cicli di resinatura vinilestere e isoftalica.

Conoscenza dei materiali utilizzati nei cicli di resinatura; abilità nell`operare spesso in posizioni scomode; predisposizione all’utilizzo di nuovi materiali e all’innovazione. Orientamento al risultato, doti relazionali, attitudine al lavoro in Team, flessibilità, motivazione, passione.

