A Olbia parte il corso di laurea in Infermieristica

Il corso di laurea in Infermieristica a Olbia.

Il 13 novembre, alle ore 10:30, si terrà l’inaugurazione del corso di laurea in Infermieristica attivato a Olbia dall’Università degli Studi di Sassari, con il supporto della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dei Dipartimenti di Medicina, Chirurgia e Farmacia, e di Scienze Biomediche. Il corso, che si avvale anche del sostegno del Comune di Olbia e del finanziamento della Regione Sardegna, rappresenta una risposta concreta alla crescente carenza di personale infermieristico nelle strutture ospedaliere.

Le lezioni si terranno all’interno del Mater Olbia Hospital, un contesto che garantisce agli studenti un’opportunità di formazione pratica accanto a professionisti del settore. Questa iniziativa è destinata a diventare una risorsa fondamentale per il sistema sanitario regionale e nazionale, offrendo una preparazione di alta qualità per i futuri infermieri, che saranno chiamati a far fronte a sfide sempre più complesse.

