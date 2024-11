Il pediatra di Calangianus va in pensione, arriva la sostituta

Va in pensione il pediatra di Calangianus.

Nei giorni scorsi, il dottor Ferdinando Savigni, storico pediatra di Calangianus, ha cessato per motivi di età le prestazioni sanitarie e lo studio convenzionato con l’Asl dal 1986, pur avendo di recente manifestato la volontà di proseguire nell’esercizio della professione medica per ulteriori due anni, avendo ancora tempo, volontà ed energia da dedicare alla cura dei suoi piccoli pazienti.

“Senza voler entrare nel merito delle decisioni prese dal sistema sanitario regionale e locale, ho chiesto all’Asl di Olbia che continui ad essere assicurato il servizio di pediatra generale alla nostra Comunità, così come a tutti i Comuni dell’Ambito di Tempio, utilizzando il poliambulatorio di via Madrid – ha affermato il sindaco Fabio Albieri -. Ringrazio di cuore, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale il dottor Savigni per il grande lavoro svolto con grande dedizione in questo lungo periodo di attività professionale a favore dei bambini, raccogliendo la meritata stima di tutto il Paese”.

La dottoressa Romina Sale ha ricevuto l’incarico di titolarità nell’Ambito Territoriale Unico del Distretto di Tempio Pausania e ha recentemente aperto il suo studio a Tempio, in via San Lorenzo 8. I genitori dei bambini dovranno presso gli uffici Scelta e Revoca, situati al sesto piano dell’ospedale Paolo Dettori, per effettuare la scelta del nuovo pediatra, oppure a formalizzarla online attraverso il portale https://zente.sardegnasalute.it/.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui