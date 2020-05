Olbia dichiarata Covid free.

Da circa due settimane Olbia è Covid free. Ormai in città non vi è più alcun caso di positività al coronavirus essendo guariti anche gli ultimi due pazienti. Una situazione ideale che fa ben sperare per l’avvio a pieno regime della così detta fase 2.

Sono negativi anche i tamponi effettuati dal personale dell’Esercito nelle comunità presenti nel territorio comunale. Un lavoro di screening che in queste settimane sta interessando tutto il nord Sardegna. Una procedura che è stata notevolmente velocizzata grazie all’introduzione della lettura ottica dei campioni prelevati.

