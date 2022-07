Il progetto nel porto di Olbia.

All’Isola Bianca arriva un nuovo grande approdo per le navi da crociera. È uno dei progetti annunciati dal comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, volto a potenziare il mercato crocieristico.

Il nuovo attracco sorgerà sul lato sud del porto, dove è previsto l’ampliamento del molo 9 (inglobando l’attuale molo 8), che diventerà una banchina lunga 316 metri. Questo prolungamento permetterà di accogliere anche navi da crociera più grandi.

L’adeguamento tecnico funzionale prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un attracco di 40 metri in larghezza e lunghezza, per consentire le manovre in imbarco e sbarco anche delle navi che potranno ormeggiare nella nuova banchina destinata alle crociere. Novità anche per il pontile Palmera, dove sarà realizzata una vasca di colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una volta terminata, potrà essere utilizzata dai cantieri.